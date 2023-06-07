Sefo isyanda Melisa törende

Sefo, davet edilmediği bir müzik ödülleri töreninde 'Rap/Hiphop' kategorisi yer almamasını eleştirdi. Rapçinin sevgilisi Melisa Döngel'in gecede ödül vermesi dikkat çekti.

Rapçi Sefo, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir müzik ödüllerinin törenine tepki gösteri. Sefo, törende siyahi bir rapçinin açılışı yaptığını görünce çılgına döndü. Twitter hesabından veryasında bulunan Sefo, şunları yazdı: "'Müzik Ödülleri' adı altında ödül töreni yapıp ülkemizde ve dünyada bu kadar revaçta olmasına rağmen 'Rap/Hiphop' kategorisi koymayan, bu kadar yok saymanın ardından yurtdışından ithal rapçi getirip onunla açılış sahnesi yapan PowerTürk grubunu esefle kınıyorum. Bu tweet'i asla ve asla kendime ödül&davet beklediğimden değil, güçlü ve büyük bir güruhu yok saymalarından dolayı atıyorum. Siz kabul etmeseniz de biz varız, gerçi herkes her şeyin farkında zaten fazla söze gerek yok." Sefo'nun isyan ettiği törene bir küs, bir barışık ilişki yaşadığı oyuncu Melisa Döngel'in katılması ise dikkat çekti. Geceye ödül vermek için katıldığını belirten Döngel, Sefo'yla ilgili soruları "Teşekkür ederim, bence gecenin anlamını bozmayalım" diyerek geçiştirirken, daha sonra "Müziği severim ruhun gıdasıdır" dedi.