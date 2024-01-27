Ailesiyle birlikte Umre'ye giden Sefo yeni teklisi 'Kapalı Kapılar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Sefo'ya, müziği Aerro'ya ait olan şarkının aranjesini Celil Yılmaz üstlendi. Sefo, teklisinin kapak görselini ise, sosyal medya hesapları üzerinden, "Şarkıya siz karar verdiniz, kapağını da siz seçin" notu ile iki kapak görselini paylaşarak sevenlerinin seçmesini istemişti. Böylece Sefo, hayranlarından doğrultusunda yeni teklisinin kapağını seçmiş oldu.