Şefler yemek yapmaya gidiyor

Şef Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef yarışmacıları 10 ilde yaşanan deprem sonrası bölgelerde mutfak kurmak için harekete geçti. Depremzedelere programındaki yarışmacılarla her ilde mutfak kurarak yemek yapacaklarını belirtti. Yalçınkaya, aracıyla çıktığı yoldan yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktık, yarışmacıların 3-4'ü zaten Maraş'ta, Hatay'da, Antep'te olan arkadaşlarımız var. Mutfaklar kurup, yemekler yapacağız'' dedi.