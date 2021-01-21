Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün kızları ile Bodrum'a taşınıyor

Oyuncu, ikizleri Toprak ve Maya ile çekimlerin yapıldığı Bodrum’a yerleşecek. Tuba Büyüksütün, Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı nedeniyle ayrıldığı 'Sefirin Kızı’ dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Ani bir gelişmeyle ekranlara dönen Tuba Büyüküstün, bu kararıyla da yeni bir hayata başlayacak. Oyuncu, çekimlerin yapıldığı Muğla'da bir süre yaşamaya başlayacak. Set için İstanbul’dan taşınacak olan Büyüküstün, ikizleri Toprak ve Maya’yı yanında götürecek. Önümüzdeki günlerde Bodrum'a yerleşmeye başlayacak olan oyuncu, sosyal medyadan da şu sözleri paylaştı: ''Hem tanıdık ,hem yeni bir yolculuk başlıyor. Yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle.''