Sefirin Kızı 7 ülkede

Ekranlara veda eden başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi yurt dışı başarılarına devam ediyor. Romanya, Porto Riko, Paraguay gibi birçok ülkede yayınlanan dizi 4 ülkede daha sevenleriyle buluşacak. Yapım İspanya, Ukrayna, Arjantin ve Fransa'da izleyicinin beğenisine sunulacak.