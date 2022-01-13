13 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00
Sefirin Kızı 7 ülkede
Ekranlara veda eden başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi yurt dışı başarılarına devam ediyor.
Ekranlara veda eden başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi yurt dışı başarılarına devam ediyor. Romanya, Porto Riko, Paraguay gibi birçok ülkede yayınlanan dizi 4 ülkede daha sevenleriyle buluşacak. Yapım İspanya, Ukrayna, Arjantin ve Fransa'da izleyicinin beğenisine sunulacak.