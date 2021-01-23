Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'dan mutluluk pozu! Doğum günü öpücüğü...

Uzun süredir aynı kareye girmeyen Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, aralarındaki sorunları aştı ve Avcı’nın doğum gününde bir araya geldi. Sedef Avcı, ‘’ Sevdiklerimle yaşadığım her güne şükürler olsun. Yaş aldıkça doğum günümde en sevdiğim şey varlığına şükrettiğim, hayatımda hikayelerine dahil olabildiğim can dostlara sahip olduğumu bir kez daha hatırlamak’’ yazdı.

