En büyük destekçisi ailesi

Şarkıcı Seda Üren önceki gün tek başına Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir AVM'de mağazaları dolaşarak alışveriş yapan Üren, beyaz kıyafeti ve kırmızı şapkasıyla dikkat çekti. Habercilerle sohbet eden Üren, "Ben beyazcıyım aslında. Ya çok renkli giyiniyorum ya da beyaz giyiniyorum" dedi. Ailesinin destekçisi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Çocuklarım ve eşim benim destekçim. Çocuklar diyor ki anne şarkı yapmayacak mısın? Ne zaman şarkı söyleyeceksin diye soruyorlar" diye konuştu.