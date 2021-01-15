Seda Sayan'dan aramıza kimse giremez paylaşımı

15 Ocak 2021 Cuma 02:07:00 - Güncelleme:15 Ocak 2021 Cuma 13:17:00
Seda Sayan'dan Onur Büyüktopçu ve Fatih Ürek ile aramıza kimse giremez paylaşımı
‘Yemekteyiz' programının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, daha önce programı sunan Onur Büyüktopçu ile Fatih Ürek'in ‘ayağını kaydırdı' yönündeki iddialara yanıt verdi.
Onur Büyüktopçu ve Fatih Ürek ikilisiyle dostluklarının bitmediğini paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne seren Sayan, "Aramıza kimse giremez tb’si’’ yazarak hala görüştüklerini söyledi.