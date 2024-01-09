"Bakımlı kadınım"

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten önceki akşam Kozyatağı Hilton Otel'deki Sahne 17'nin birinci yıl kutlamasında sahne aldı. Ökten'i gecede Seda Sayan yalnız bırakmadı. Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi. Sayan, "Cilt altına iğneyle yapılan bir şey. Yaralar için harika bir şey. Ben bakımlı bir kadınım yaptırırım. Yaptıramayan da varsa gelsin, ona da yaptırırım. Belki üçüncü kez yine yaptırırım bu sefer ellerime olabilir" dedi.