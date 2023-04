Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde güzellik uğruna yeniden bıçak altına yatmıştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Lolita olacağım" açıklamasıyla herkesi şaşırtan şarkıcı, estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı. Sanatçı arkadaşlarına isyan eden Sayan, ''Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'ben de hiçbir şey yok' diyor. Ben de diyorum ki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim'' dedi.