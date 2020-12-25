25 Aralık 2020 Cuma 23:18:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 16:58:00
Seda Güven'in annelik heyecanı
Geçtiğimiz yıl Ali Güzel ile dünya evine giren oyuncu Seda Güven ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Seda Güven, oğluna Yiğit Ali ismini koydu. Ali Güzel, doğumdan sonra oğlu Yiğit Ali'nin ayağını paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutluluğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni.”