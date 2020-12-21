  • BIST
    1379.43
  • Dolar
    7,6844
  • Euro
    9,3313
  • Altın
    463,4340
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor
"Beni bu kulüpten kimse gönderemez"
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Pasifik'te sular ısınıyor...
Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor
Şoförlük hayalini maketle gideriyor
Ünlü ikoncan Eda Taşpınar Kırklareli'nde izole oldu
Mert Yazıcıoğlu'na Brezilya'dan ödül geldi
Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf
Hazal Kaya'dan dikkat çeken Kerem Bürsin yorumu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
Karakterim bana değil insanlara benzesin
İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı kışı yaza çevirdi
James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!
Işın Karaca ile boşanan Tuğrul Odabaş eski eşine rakip oluyor
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
Anne olmayı önleyen sinsi hastalık
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
21 Aralık 2020 Pazartesi 05:19:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 12:49:00

Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sesimi benden habersiz çıkardılar

ABONE OL

Seda Bakan, 'Umut' filminde seslendirdiği parçayı, kendisine sorulmadan başkasına yeniden okuttuklarını söyledi. Oyuncu, bu durumu galada öğrendiğini ekledi.

Mucize Doktor dizisine hafta içi veda eden Seda Bakan’dan yıllar sonra gelen itiraf. Zafer Algöz’ün YouTube programına katılan oyuncu, 2009 yılında oynadığı ‘Umut’ filmindeki şarkıcı rolü için seslendirdiği parçaların, kendi sesiyle yayınlanmadığını ve bunu filmi izlerken fark ettiğini söyledi. Hatta film sonrası albüm teklifleri dahi aldığını esprili bir dille anlatan Seda Bakan, "Ben gittim şarkıyı okudum, zannediyorum ki benim sesim kullanılacak. Bir de ben verdiğim röportajlarda ’Kendi sesim kullanıldı’ diyorum. Galada bir gördüm, bu şarkıyı no-name birine söyletmişler! Hatta o sesin benim olduğumu zanneden bir yapımcı bana albüm teklifinde dahi bulundu. Görüşmeye gittim ama tabii olmadı’’ dedi.

Etiketler : Seda Bakan Zafer Algöz Umut filmi magazin
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler

Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
Son söz Acun Ilıcalı'da...

Son söz Acun Ilıcalı'da...
Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!

Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!

İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu

Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış

Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj

Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'

'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

Kerem Bürsin'den Aynen Aynen dizisi açıklaması: Devam ediyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER