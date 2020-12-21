Mucize Doktor dizisine hafta içi veda eden Seda Bakan’dan yıllar sonra gelen itiraf. Zafer Algöz’ün YouTube programına katılan oyuncu, 2009 yılında oynadığı ‘Umut’ filmindeki şarkıcı rolü için seslendirdiği parçaların, kendi sesiyle yayınlanmadığını ve bunu filmi izlerken fark ettiğini söyledi. Hatta film sonrası albüm teklifleri dahi aldığını esprili bir dille anlatan Seda Bakan, "Ben gittim şarkıyı okudum, zannediyorum ki benim sesim kullanılacak. Bir de ben verdiğim röportajlarda ’Kendi sesim kullanıldı’ diyorum. Galada bir gördüm, bu şarkıyı no-name birine söyletmişler! Hatta o sesin benim olduğumu zanneden bir yapımcı bana albüm teklifinde dahi bulundu. Görüşmeye gittim ama tabii olmadı’’ dedi.

