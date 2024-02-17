Oyuncu Seda Bakan, doğallıktan yana olduğunu söyledi. Bakan, önceki gün İstinye'de bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları dolaşarak yeni sezon kreasyonlarını inceledi. İki kız çocuğu olan Bakan, son dönemde sosyal medya hesabından makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Birçok meslektaşının aksine makyajsız olmayı sevdiğini belirten Bakan, "Doğallığın herkese daha çok yakıştığını düşünüyorum. İşimiz gereği belli başlı işlemler ve makyajlar mecburen yaptırıyoruz ama mümkün olduğunca doğallık çizgisini bozmamaya özen gösteriyorum" diye konuştu.