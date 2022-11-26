Seda Bakan çekimlere kızlarıyla gidecek

İkinci çocuğunu geçtiğimiz ay kucağına alan Seda Bakan, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Doğum kilolarını vermeye çalıştığını söyleyen oyuncu, "Biraz daha kilom var. Şu an kamufle giyindim" dedi. Dijitalde yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinin yeni sezon çekimlerine kızları Leyla ve Ela ile gideceğini belirten Bakan, "Yakında çekime başlayacağız. Ailecek bekliyoruz. Kızlarımla birlikte setlerde oluyorum. Onları hiç yalnız bırakmıyorum. Çekimler iyi bir zamanda Leyla'nın okullu da tatile girecek. Ela da biraz büyümüş olacak. Ben de çalışıp para kazanacağım" dedi.