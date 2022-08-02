VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 liralık banknot mu geliyor? Bakan Nebati açıkladı
Bakan Kurum açıkladı! Kira ve konut fiyatları düşecek
Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?
Orman yangınlarına ilk müdahale 15 dakikada yapılıyor
Türkiye 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı
Barem Ambalaj Halka Açılıyor
İAR ile TCMB'den yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik iş birliği
Fredrik Midtsjö Galatasaray'da
Süper Lig'in gol raporu
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
İran'dan ABD'ye rest: Kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
Enerjiye de "koridor" modeli
Tosuncuk ne kadar vurgun yaptı?
Önce ABD şimdi de İngiltere! Tayvan krizi büyüyor
Türkiye'den ABD'ye F-16 çağrısı
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Öldürüldüğünü doğruladı
Sera'dan ‘Buraya Kadar'
Çeşme'de ‘Ev'lendi
Tuba bile iyi oynuyor
Aleyna için direğe tırmandılar
02 Ağustos 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 10:30:00

Seda annem değil ablam

ABONE OL

Şarkıcı Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten ile arasındaki ilişkiyi anlattı.

Şarkıcı Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten ile arasındaki ilişkiyi anlattı. Sosyal medya hesabından eşi Çağlar Ökten ve oğlu Artur Ökten'le bir fotoğraf yayınlanan Sayan'ın takipçileri, Artur'a "Seda Sayan'a anne diyor musun?" sorusunu yorumunda bulundu. Artur Ökten, yorumlara da tepki göstererek, "1- Seda benim annem değil, ben ona abla diyorum. 2 - Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez. O benim arkamda, Seda Abla değil" şeklinde cevap verdi.

Etiketler : Seda annem değil ablam Seda Sayan Artur Ökten
Funda'dan Ege çıkarması

Funda'dan Ege çıkarması
Aşk bitti dostluk baki

Aşk bitti dostluk baki
Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın

Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX