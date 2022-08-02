Seda annem değil ablam

Şarkıcı Seda Sayan geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten ile arasındaki ilişkiyi anlattı. Sosyal medya hesabından eşi Çağlar Ökten ve oğlu Artur Ökten'le bir fotoğraf yayınlanan Sayan'ın takipçileri, Artur'a "Seda Sayan'a anne diyor musun?" sorusunu yorumunda bulundu. Artur Ökten, yorumlara da tepki göstererek, "1- Seda benim annem değil, ben ona abla diyorum. 2 - Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez. O benim arkamda, Seda Abla değil" şeklinde cevap verdi.