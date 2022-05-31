"Seçkin" çıkışma

Ece Seçkin, PurpleBeck üyesi Yeowool'un kendi şarkısında dans etmesine "Bunun beni zerre heyecanlandırmaması" yorumunu yaptı. K-Pop hayranları ise bu duruma tepki gösterdi: "Saygısızlık etme!"

K-Pop grubu PurpleBeck üyesi Yeowool, Ece Seçkin'in 'Acayip İyi' şarkısında dans ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntünün kısa sürede gündem olmasının ardından K- Pop hayranları heyecanlanarak videoyu Seçkin'e attı. Şarkıcının verdiği tepki K-Pop dinleyicilerini kızdırdı. Twitter hesabından videoyu paylaşan Ece Seçkin, "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması" yorumunda bulundu. Popçunun paylaşımına birçok K-Pop dinleyicisi "Saygısızlık yapıyorsun" ve "Meslektaşınızın bu videosu sizi heyecanlandırmıyorsa bu mesleği yapmanızın anlamı yok" yorumunu yaptı.

HASTASINIZ HEPİNİZ

Gelen eleştirilere sinirlenen Seçkin, kendisine 'Saygısız' diyen bir kullanıcıya cevap verdi. Popçu, "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bir triplere bir şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfür eden de sizlersiniz sizle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım" notunu yazdı.

