“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”

Besteci ve şarkıcı Serdar Ortaç özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu şarkıcı Seçil Gür ile ayrılık kararı alan Ortaç'dan itiraf geldi. Sanatçı, Gür'e zeytin dalı uzattı. Ortaç, "Ben Seçil'i çok sevdim. Chloe'den 10 kat daha çok sevdim. Keşke tekrar birlikte olsak" dedi. Ortaç'ın açıklamaları karşısında Gür'ün ne tepki vereceği merak konusu oldu. Sanatçı, 2014 yılında İzlandalı model Chloe Loughnan'la görkemli bir düğünle evlenmiş ve olaylı bir şekilde boşanmışlardı.