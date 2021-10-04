Seçil yönetmen koltuğunda

Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür, müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Albüm hazırlığında olan Seçil Gür, Tanzer Gümüş ile düet yaptı. Uzun yılların dostluğu sonucunda bir araya gelen ikili şarkı için "Yabancılaşmak ile tutku arasında sıkışmış aşkları, çok gerçek bir şekilde hissederek söylediğimiz bu düet bu duyguları hisseden herkesin iç sesi olacak" dedi. Gür, ayrıca parçanın klibinde de yönetmenlik yaptı.