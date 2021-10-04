VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 yıldır firariydi... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı
Enerjini yükselt... Fütüristik kodların metropol yaşamına etkisi
Atina ve Fransa neden bu adımları atıyor?
AB'ye açık tehdit
Mehmetçiğin gözü kulağı olacak... Mini İHA göreve hazırlanıyor
Gerilimi tırmandıracak iddia: İsrailli iş insanlarını öldürmek istediler
'9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi açıklandı
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
04 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00

Seçil yönetmen koltuğunda

ABONE OL

Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür, müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

Serdar Ortaç'tan ayrılan Seçil Gür, müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Albüm hazırlığında olan Seçil Gür, Tanzer Gümüş ile düet yaptı. Uzun yılların dostluğu sonucunda bir araya gelen ikili şarkı için "Yabancılaşmak ile tutku arasında sıkışmış aşkları, çok gerçek bir şekilde hissederek söylediğimiz bu düet bu duyguları hisseden herkesin iç sesi olacak" dedi. Gür, ayrıca parçanın klibinde de yönetmenlik yaptı.

Etiketler : Seçil yönetmen Serdar Ortaç Seçil Gür
Aradığı aşkı meslektaşında buldu

Aradığı aşkı meslektaşında buldu
Gülse'nin ‘Barbie'si sergide

Gülse'nin ‘Barbie'si sergide
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor

4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Alper Baycın'ı unutmadı

Alper Baycın'ı unutmadı
Survivor'dan aşk çıktı

Survivor'dan aşk çıktı
Bu son fotoğrafımızdı

Bu son fotoğrafımızdı
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"

"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
"Rüyamda babamla oynuyoruz"

"Rüyamda babamla oynuyoruz"
Klip elbisesini perde yaptı

Klip elbisesini perde yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER