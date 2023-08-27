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27 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00

Sebastian Szymanski, Hande Yener'in kadrajında

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Hande Yener, Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'nin göstermiş olduğu performansa kayıtsız kalamadı.

Hande Yener, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin maçlarda göstermiş olduğu performansa kayıtsız kalamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Hande Yener'in 'Sebastian' isimli şarkısını Polonyalı yıldıza armağan etmişti. Sebastian şarkısını söyleyen Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Szymanski için, "Atmadan, attırmadan duramıyor Allah'ın lütfu" yorumunu yaptı.

Etiketler : fenerbahçe sebastian szymanski hande yener
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