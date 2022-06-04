Savcıdan hapis talebi!

Şarkıcı Gülben Ergen'e hakaret ettikleri iddiasıyla türkücü Nihat Doğan ile şarkıcı Yeşim Salkım'ın yargılandığı davada mahkeme savcısı, görüşünü açıkladı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, Salkım'ın 'basit tehdit ve alenen hakaret suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapsini talep ederken, Nihat Doğan'ın ise 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Neslihan KESKİN