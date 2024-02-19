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19 Şubat 2024 Pazartesi 10:54:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 10:54:00

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

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Başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin senaryosu tartışma konusu oldu.

Zengin bir adamı paylaşamayan iki kadının odağında ilerleyen dizide sanılanın aksine Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı karakterlerin birer suçlu olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcı iki kadının, Alp Navruz'un canlandırdığı iş insanı Hakan Dağıstan'a tuzak kurdukları anlaşıldı.

Kanal D'nin yeni dizisi 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başladı. D Media imzalı Senden Önce'nin ilk bölümü büyük ses getirdi. İlk bölümün sonlarına doğru heyecanın yükseldiği ve izleyenlerin şok üstüne şok yaşadığı "sauna sahnesi" ise hafta boyunca sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok tartışıldı.

Sauna sahnesinde, Merve ve Sahra'nın önceden planladıkları bir oyun ile Hakan'ı nasıl tuzağa düşürdükleri gözler önüne serildi.

DOLANDIRICILIK MI, CİNAYET Mİ?

Diziyi sosyal medya platformlarında yorumlayanlar, tüm düğümlerin çözüleceği adresin 'sauna' olduğuna dikkat çekerken bu iki ismin aslında dolandırıcı olduğu iddia etti.

Sahra'nın Merve'ye söylediği, "Artık oyun bitti!" ve "Aşk bize göre değil minik kelebeğim" sözleri ise diziye dair heyecanı ikiye katladı. Yine Sahra'nın, "Her şeyi planladık. Tek tek konuştuk. Sen de kabul ettin. Bu şekilde anlaşmamıştık." diye Merve'ye yüklenmesi izleyenlerde soğuk duş etkisi yaptı. Diziyi yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, Merve ve Sahra'nın aslında dolandırıcı olduğunu ve ağına düşürdükleri iş adamlarının mal varlıklarına çöken bir suç şebekesi olduğunu iddia etti.

SAHRA MERVE'YE SAVAŞ AÇTI

Senden Önce'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Merve ve Sahra arasındaki hesaplaşmanın üst seviyelere ulaştığı tanıtımlarda, Sahra'nın "emlakçı" olarak Hakan'ın kardeşi Kaan'ın da hayatına girmesi üzerine iki kadının arasındaki savaşı başlattı. Sahra'nın, "Kimiz biz? Kaç adamla evlenip boşandık; para uğruna!" sözleri ise iki kadının cinayete uzanan hırslarını da gözler önüne serdi.

GÜÇLÜ KADRO

Senden Önce'nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Timur Ölkebaş, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Mina Ünsür, Elif Baysal, Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media'nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce'nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor. Senden Önce, her Salı Kanal D'de ekrana geliyor.

Etiketler : sauna dizi senden önce
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