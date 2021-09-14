Satın alma sahiplen! İlkin Tüfekçi: Her canlı mutlu bir hayatı hak ediyor

Tatil dönüşünde terk edilen köpekleri sahiplendirmeye çalışan İlkin Tüfekçi, "Her yaz maalesef aynı şeyi yaşıyoruz. Pandeminin ve yaz aylarının etkisi ile aileler çocuklarına aldıkları köpekleri tatil dönüşü buralarda bırakıyor. Elimizden geldiğince sokağa bırakılan köpekleri sahiplendirmeye çalışıyoruz. Her canlı güzel ve mutlu bir hayatı hak ediyor'' dedi.