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14 Eylül 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 15:00:00

Satın alma sahiplen! İlkin Tüfekçi: Her canlı mutlu bir hayatı hak ediyor

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En son ekranlara veda eden 'Zemheri' adlı dizide rol alan İlkin Tüfekçi'den anlamlı hareket. Alaçatı'da tatil yapan oyuncu, evinin bahçesinde birçok kedi ve köpek besliyor.

Tatil dönüşünde terk edilen köpekleri sahiplendirmeye çalışan İlkin Tüfekçi, "Her yaz maalesef aynı şeyi yaşıyoruz. Pandeminin ve yaz aylarının etkisi ile aileler çocuklarına aldıkları köpekleri tatil dönüşü buralarda bırakıyor. Elimizden geldiğince sokağa bırakılan köpekleri sahiplendirmeye çalışıyoruz. Her canlı güzel ve mutlu bir hayatı hak ediyor'' dedi.

Etiketler : zemheri dizi ilkin tüfekçi magazin
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