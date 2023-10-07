Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkıcı Dilan Çıtak yeni teklisi 'Kasko' için kamera karşısına geçti. Şarkısının kendisi için 'Yeniden doğuş' olduğunu ifade eden Çıtak, "Yıllar sonra içime sinen ve tam anlamıyla beni yansıtan bir iş oldu. Kendi küllerimden doğup, duvarlardan sıyrıldım. Kendi gücümle, yol arkadaşlarımla kendi içime sinen bir işi yapıyor olmak gurur verici" dedi. Çıtak, şarkısı için 10 kilo verdiğini de ifade etti ve klibindeki dans performansıyla da takdir topladı.

