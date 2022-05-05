Şarkının mevsimi olmaz

Deniz Seki, Kovid'e yenik düşen ekip arkadaşı Tunç Kökkaya'sız ilk kez Kıbrıs sahnesindeydi. ''Acımız çok taze... Her zaman bizimle olduğunu hissediyoruz'' diyen Seki, yaz ayları için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Birden fazla proje üzerinde çalıştığını belirten Seki, bu kez ters köşe yapıp Musa eroğlu imzalı bir türküyle listelere giriş yapacak. ''Yaz şarkısı mı geliyor?'' sorusu üzerine Seki, ''Şarkının mevsimi yoktur, sezonu yoktur. Hayatımda hiçbir zaman sezonluk şarkı yapmadım. Yapanları da desteklemedim'' diyerek rakiplerine meydan okudu.