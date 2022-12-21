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21 Aralık 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 19:00:00

Şarkının geliri kanserli çocuklara

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Şarkıcı Yeliz'in 'Hayat' şarkısı kanserli çocuklar için umut olacak.

Şarkıcı Yeliz'in 'Hayat' şarkısı kanserli çocuklar için umut olacak. Tüm müzik platformlarında yayınlanan şarkının her bir tıklamasından elde edilen gelir, kanserli çocuklara bağışlanacak. Kendisi de lösemi kanseriyle mücadele eden Yeliz, "Sadece hasta insanlar, hasta çocuklar için değil tüm insanlık için bir şarkı bu. Ben de bu hastalıkla mücadele veriyorum. Ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyeceğiz, bir kalp yollayacağız hayata" dedi.

Etiketler : Şarkının geliri kanserli çocuklara Şarkıcı Yeliz Hayat
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