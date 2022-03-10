Şarkımla çok kişiyi evlendirdim

Bir döneme damga vuran Erdal Çelik, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına konuk oldu. Yayında şarkıcı, 'Canımın İstanbul Köşesi' adlı parçasıyla bir dönem çok kişiyi evlendirdiğini söyledi. Çelik, "Arkadaşlarım, eş, dost vasıtasıyla arayıp 'Erdal Abi, kız arkadaşım yanımda 'Canımın İstanbul Köşesi'ni okur musun?' derlerdi, kırmazdım. Sonra nikah davetiyeleri gelirdi. Çok kişiyi evlendirdim bu şarkıyla" dedi.