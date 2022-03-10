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10 Mart 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 16:00:00

Şarkımla çok kişiyi evlendirdim

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Bir döneme damga vuran Erdal Çelik, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına konuk oldu.

Bir döneme damga vuran Erdal Çelik, İpek Açar'ın TRT Müzik'teki programına konuk oldu. Yayında şarkıcı, 'Canımın İstanbul Köşesi' adlı parçasıyla bir dönem çok kişiyi evlendirdiğini söyledi. Çelik, "Arkadaşlarım, eş, dost vasıtasıyla arayıp 'Erdal Abi, kız arkadaşım yanımda 'Canımın İstanbul Köşesi'ni okur musun?' derlerdi, kırmazdım. Sonra nikah davetiyeleri gelirdi. Çok kişiyi evlendirdim bu şarkıyla" dedi.

Etiketler : Şarkımla çok kişiyi evlendirdim Erdal Çelik İpek Açar
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