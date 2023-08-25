'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

Müzisyen Bilal Sonses, ikinci solo albümü 'İki Kadeh'le müzikseverlerle buluştu. Altı şarkı ve bir versiyondan oluşan albümde tüm bestelerin söz ve müziklerine kendi imzasını attı. Son dönemde sanatçıların albüm yerine single tercih etmesi hakkında konuşan Sonses, "Bence en büyük sebebi her şeyin çok hızlı tüketilmesi ve maliyetlerin çok artmış olması. Kendi şarkılarımı yazamasaydım muhtemelen ben de single çıkararak devam ederdim." dedi.

