VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
AFAD bildirdi: Konya için eylem planı hazırlıyoruz
Şehit Polis Memuru Hakan Telli memleketi Tokat'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
O davetin perde arkası! “ABD sizi engelleyemezse ortak işler yapmaya çalışır”
Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
25 Ağustos 2023 Cuma 15:14:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:14:00

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

ABONE OL

Bilal Sonses, solo albümü 'İki Kadeh'le müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen Bilal Sonses, ikinci solo albümü 'İki Kadeh'le müzikseverlerle buluştu. Altı şarkı ve bir versiyondan oluşan albümde tüm bestelerin söz ve müziklerine kendi imzasını attı. Son dönemde sanatçıların albüm yerine single tercih etmesi hakkında konuşan Sonses, "Bence en büyük sebebi her şeyin çok hızlı tüketilmesi ve maliyetlerin çok artmış olması. Kendi şarkılarımı yazamasaydım muhtemelen ben de single çıkararak devam ederdim." dedi.

Etiketler : müzisyen bilal sonses albüm
Babalık heyecanını anlattı

Babalık heyecanını anlattı
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX