Şarkılarım art arda gelecek

Şarkıcı Songül Karlı yeni teklisi 'Hızır'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Ayaz Aydın'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Mili B ve Mustafa Arapoğlu üstlendi. Ara vermeden sevenlerine şarkılarını sunacağını söyleyen Karlı, "Yine içime sinen güzel bir çalışma oldu. İstanbul'da çok güzel bir klipte çektik. Bu şarkımla birlikte diğer eserlerinde startını verdik. Yeni şarkılarım bundan sonra art arda gelecek. Hiç ara vermeden hayranlarımla sık sık buluşmak istiyorum" dedi.