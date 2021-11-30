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30 Kasım 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 14:00:00

Şarkılar umut aşısı olsun

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Şarkıcı Ferhat Göçer hayranlarıyla bir araya geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

Şarkıcı Ferhat Göçer hayranlarıyla bir araya geldi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Göçer, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Göçer, "İki senenin ardından sizlerle buluşmak benim için çok kıymetli, zor günlerin ardından ilaç gibi gelsin ve şarkılar umut aşısı olsun hepimize" diyerek seslendi. Sanatçı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Etiketler : Şarkılar umut aşısı olsun Ferhat Göçer Şarkıcı Bostancı Gösteri Merkezi
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