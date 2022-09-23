Şarkıcılık kolay değil

'Aşk Nerede' adlı teklisiyle dijital müzik platformları listelerinde yer alan şarkıcı Ziynet Sali, sanat hayatındaki 22. Yılını kutluyor. Şarkıcı, "Özgür Aras'la Baş Başa" programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Sali, "İlk yıllarımda elbette çok zorlandım. Çünkü çok kolay bir sektör değil. Bu camia ilk başta hemen kucak açıp beklemiyor. Başarılı oldukça kabul görüyorsunuz" dedi. Müzisyen Erkan Erzurumlu ile mutlu bir evliliği olan Sali, "Erkan benden daha fazla müzik âşığı bir adam... Benim içimdeki o müzisyen kızı çok besliyor yıllardır" diye konuştu.