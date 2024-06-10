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10 Haziran 2024 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 09:30:00

Şarkıcı Simge yaz moduna geçti

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sezonun ilk açık hava konserini verdi.

Yazı konser vererek geçirecek olan Simge Sağın, sezonun ilk açık hava konserini verdi. Popçu, önceki akşam BtcTurk Vadi Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Simge Sağın, konserinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

YAZA DAMGA VURACAK

Simge, Yıldız Tilbe'nin kendisine bir şarkı hazırladığını ve bu şarkıyla yaza damga vuracağını belirtti.

Simge, sahnesinde 'Yakışıklı' şarkısında Köfn grubunun solisti Salman Tin'le düet yaptı.

Etiketler : şarkıcı simge sağın konser
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