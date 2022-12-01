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01 Aralık 2022 Perşembe 14:01:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 14:01:00

Şarkıcı Shakira ve eski futbolcu Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

Kaynak: AA

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Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve eski İspanyol futbolcu Gerard Pique, çocuklarının velayet davası için vardıkları anlaşmayı Barselona'daki Aile Mahkemesi'nde hakime onaylattı.

Basının görüntü almak için yoğun ilgisinin altında ayrı ayrı mahkemeye giren Pique ve Shakira, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın herhangi bir açıklama yapmadı.

İspanyol basını, Shakira ve Pique'nin çocuklarının velayeti konusunda kasım ayı başında vardıkları anlaşmayı hakim karşısında onayladıklarını belirtti.

Shakira ve Pique, avukatları aracılığıyla daha önce yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımızın esenliğini garanti eden bir anlaşma imzaladığımızı ve sadece resmi bir prosedürün parçası olarak mahkemede onaylanacağını bildirmek istiyoruz. Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır. Bunun gizliliğine saygı duyulacağına güveniyoruz. Gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyor, çocukların gerekli mahremiyetle, güvenli ve sakin bir ortamda yaşamlarına devam edebilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşma gereği Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, çocukları Milan (9) ve Sasha'yı (7) da götüreceği, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla birlikte olacağı belirtildi.

Yaklaşık 12 yıllık birliktelikleri olan Shakira ve Pique, haziran ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.

Etiketler : shakira gerard pique şarkıcı futbolcu velayet davası
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