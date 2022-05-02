Şarkıcı Derya Uluğ, Ceylan Ertem'in sunduğu 'Duyuyor musun' programına konuk oldu. Müzik dünyasının ele alındığı yapımda Uluğ, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli olan Uluğ, şarkıcı olmasa futbolcu olacağını belirtti. Uluğ, "Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim. İlk futbol aşkım babam ile başladı. Baba figüründe yüksek bir fanatiklik vardı. Ben de Fenerbahçeli oldum onun sayesinde. Evimizin yakınında futbol sahası vardı erkek arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Kadın futbol takımı yoktu o zaman. Bunu resmiyete dökemedim içimde kaldı. Zaman zaman müzisyen arkadaşlarımla futbol oynuyorum" dedi.