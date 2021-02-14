Şarkıcı olma iddiası yok

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve reklam filmiyle de ses getiren Kerem Alışık şimdi de şarkı seslendirdi. Musa Eroğlu'nun bestesi Mihriban'ı kendine has yorumuyla seslendiren Alışık, asla bir ses sanatçısı iddiasında olmadan, bu çok sevdiği türküyü sevdikleri ve sevenleri için seslendirdiğini dile getirdi.





