  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
0 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, şehit ailelerine taziye ziyareti
"3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"
'Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek, milletimiz yüzümüze tükürsün'
Kadir Topbaş'a veda... Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
Bahçeli'den flaş açıklamalar: Mağara katliamı PKK ve destekçilerinin...
Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti
Teröristbaşından 'Boğaziçi' itirafı
Kankalar kampta
Demet de pozitif
Şarkıcı olma iddiası yok
'Yalansız seviyorum' itirafı
Bir çocuk isterken dört 'evlatları' oldu
Kanseri yarış tutkusuyla yendi
Küçük muhtar adayından talimat
Şampiyon adayları dünyaya geliyor
Facebook akıllı saat yapacak
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almaya başladı
Aşk sevgiye dönüşüyor
Online cenazeye katıldım!
Herkes kendi acılarını bulacak
Kenan tiyatro yapsın
Romantik paylaşım
Yalnızlar için söyledi
TikTok konseri geliyor
14 Şubat 2021 Pazar 11:20:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 16:29:00

Şarkıcı olma iddiası yok

ABONE OL

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve reklam filmiyle de ses getiren Kerem Alışık şimdi de şarkı seslendirdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve reklam filmiyle de ses getiren Kerem Alışık şimdi de şarkı seslendirdi. Musa Eroğlu'nun bestesi Mihriban'ı kendine has yorumuyla seslendiren Alışık, asla bir ses sanatçısı iddiasında olmadan, bu çok sevdiği türküyü sevdikleri ve sevenleri için seslendirdiğini dile getirdi.


Etiketler : bir zamanlar çukurova kerem alışık musa eroğlu mihriban
İspanya'da Türk dizileri fenomen

İspanya'da Türk dizileri fenomen
Nostaljik şarkı

Nostaljik şarkı
Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı

Klarnetiyle Aysel Gürel'i andı
Şarkıcı Altay ölümden döndü

Şarkıcı Altay ölümden döndü
Gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Yarışmalar için Düzce'de arazi

Yarışmalar için Düzce'de arazi
21 Şubat'ta ilk bölüm

21 Şubat'ta ilk bölüm
En büyük tutkum satranç!

En büyük tutkum satranç!
Ortada ev teklifi yok

Ortada ev teklifi yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER