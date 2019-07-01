Şarkıcı Hatice'nin mayo altına giydiği ayakkabı herkesi şaşırttı

Yaptığı cesur paylaşımlarla ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, yeni mayolu paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde arkası dönük mayolu fotoğrafını paylaşan Hatice, bu sefer de yeni bir fotoğraf paylaştı.

MAYONUN ALTINA TOPUKLU AYAKKABI GİYDİ



Katıldığı bir defilede kalçasını açarak herkesi şaşkına uğratan Hatice, Instagram hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice'nin giydiği topuklu ayakkabı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Öte yandan düzenli spor yapan şarkıcının düzgün fiziğiyle de göz kamaştırdı.

"HAVUZ SEZONUNU AÇTIM"



Yeni şarkısı Dert Olsun'a yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Hatice, bu senenin ilk mayolu paylaşımını geçtiğimiz günlerde yapmış ve "Geçte olsa havuz sezonunu açtım" demişti.