Şarkıcı Cansever'in kalbi kırıldı

Uçankuş'a açıklama yapan Cansever, “Benimle dalga mı geçildi? Yoksa bilerek mi o kıyafeti giydi?” dedi. Aynı zamanda Hakan Altun ile birliktelik yaşayan Gonca Vuslateri’nin katıldığı İbo Show’daki Tatlıses'in “Hakan, Gonca Vuslateri sanıyordu içinden Cansever çıktı” sözlerine de çok kırıldığını ifade etti.

