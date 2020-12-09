09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 11:03:00
Şarkıcı Cansever'in kalbi kırıldı
Şarkıcı Cansever, İbo Show'da giydiği kırmızı ceket takım elbiseyle kendisine benzetilen Gonca Vuslateri hakkında konuştu.
Uçankuş'a açıklama yapan Cansever, “Benimle dalga mı geçildi? Yoksa bilerek mi o kıyafeti giydi?” dedi. Aynı zamanda Hakan Altun ile birliktelik yaşayan Gonca Vuslateri’nin katıldığı İbo Show’daki Tatlıses'in “Hakan, Gonca Vuslateri sanıyordu içinden Cansever çıktı” sözlerine de çok kırıldığını ifade etti.
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