Şarkı Şubat'ta geliyor

Koronavirüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye döndü. Müzik çalışmalarına ağırlık veren sanatçı, şubat ayının ilk haftasında yeni çalışmasını yayınlama kararı aldı. Şarkının klip ve fotoğraf çekimlerini tamamlayan Tarkan, 14 Şubat öncesi sevenlerinin karşısına çıkacak.

