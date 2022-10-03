Sarışın mı esmer mi?

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını müjdeleyen Milli boksör Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, tek başına objektiflere yansıdı. Korkmaz, Vadistanbul'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Kız annesi olmaya hazırlanan Korkmaz, "Ailecek çok sevinçliyiz. Sosyal medyadan en çok aldığımız soru ise kızımızın esmer mi sarışın mı olacağı oldu. Sağlıkla gelsin, biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.