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26 Eylül 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 16:00:00

Sarıçam ormanları gençleştiriliyor

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Ardahan'da, kışın beyaz, yazın da yemyeşil görünümüyle kartpostallık manzaraların oluştuğu ve bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine ev sahipliği yapan sarıçam ormanlarındaki 160 hektarlık alanda bakım çalışması başlatıldı.

Ardahan'da, kışın beyaz, yazın da yemyeşil görünümüyle kartpostallık manzaraların oluştuğu ve bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine ev sahipliği yapan sarıçam ormanlarındaki 160 hektarlık alanda bakım çalışması başlatıldı. Ekipler, kesim ve toprak eşme çalışmalarıyla burayı gençleştiriyor.

Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, yaşlı ormanların gençleştirilmesi için yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

Mevcut sahalarda yıllar önce yapılan gençleştirme çalışmalarıyla fidanların biyolojik bağımsızlığını kazandığını ifade eden Temur, şöyle konuştu:

"Buradaki temel amacımız, ormanlarımızın daha sağlıklı olması ve gençleşmesi. Işık ve boşaltma kesimleri ile biyolojik bağımsızlığını kazanan fidanların üzerindeki yaşlı olanları alandan çıkarırken, tohumlama ve toprak işleme çalışmalarıyla da doğal olarak tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle çalışmalar her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmaya başlandı. Bugün işlediğimiz toprağa şubat ve mayıs arasında düşecek tohumlar yeşermiş olacak."

Temur, her yıl yapılan çalışmadan büyük verim alındığını dile getirdi.

Bu sayede zayıf kalmış ağaçları daha sağlıklı hale getirdiklerini anlatan Temur, "Gençler büyüdükçe yaşlıları aradan çıkarıyoruz. Dolayısıyla ormanımız daha da gençleşmiş oluyor. Tepesi bozuk, uygun olmayan, tohum verme kabiliyeti eksik olanları alandan ayıklıyoruz." dedi.

Etiketler : Sarıçam ormanları Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur
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