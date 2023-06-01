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01 Haziran 2023 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:49:00

Sarı kırmızılı kutlama

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Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takımları Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takımları Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

İbrahim Büyükak, Ankara'ya giderek Galatasaray'ın şampiyonluğunu stadyumda kutladı.

Pelin Karahan, Pelin Öztekin ve İpek Yazıcı birçok ünlü isim formalarıyla kutlamalara eşlik etti.

Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu esprili bir paylaşım yaptı.

'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşının dağınık pozunu paylaşan Saraçoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti.

Etiketler : Sarı kırmızılı kutlama Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını
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