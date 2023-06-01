Sarı kırmızılı kutlama

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takımları Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

İbrahim Büyükak, Ankara'ya giderek Galatasaray'ın şampiyonluğunu stadyumda kutladı.

Pelin Karahan, Pelin Öztekin ve İpek Yazıcı birçok ünlü isim formalarıyla kutlamalara eşlik etti.

Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu esprili bir paylaşım yaptı.

'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşının dağınık pozunu paylaşan Saraçoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti.