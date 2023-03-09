Sarı kırmızı takip

Oyuncu Burcu Özberk aşk orucunu bozdu. Uzun bir süredir kalbi boş olan Özberk, aradığı aşkı İtalya'da budu. Ekrana gelecek olan 'Kraliçe' dizisiyle adından söz ettirecek olan oyuncunun gönlünü Galatasaray'ın 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'ya kaptırdığı iddia edildi.

İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı. Özberk ve Zaniolo arasındaki bu etkileşim "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Özerk'e sarı kırmızılı takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Aşk defteri kabarık olan İtalyan futbolcu Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen süper model Madalina Diana Ghenea için terk etmişti. Zaniolo, daha sonra gönlünü ünlü blogger Chiara Nasti'ye kaptırmıştı.