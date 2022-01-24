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24 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00

Sapık korkusundan evini değiştiriyor

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Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya, yaşanan tatsız olayın ardından harekete geçti.

Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya, yaşanan tatsız olayın ardından harekete geçti. Ünlü isim, evini ve arabasını değiştirme kararı aldı. Anadolu Yakası'ndan ev bakan güzel oyuncunun, özel güvenliği olan bir siteye taşınacağı öğrenildi.

Etiketler : Sapık korkusundan evini değiştiriyor Etiler Serenay Sarıkaya
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