Sapık korkusundan evini değiştiriyor

Otomobiliyle Etiler'deki evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya, yaşanan tatsız olayın ardından harekete geçti. Ünlü isim, evini ve arabasını değiştirme kararı aldı. Anadolu Yakası'ndan ev bakan güzel oyuncunun, özel güvenliği olan bir siteye taşınacağı öğrenildi.