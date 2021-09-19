Şansı açıldı başrolü kaptı

En son ekranlara veda eden 'Menajerimi Ara' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünal'ın şansı açıldı. Oyuncu 'Burçlar' adlı filmde başrol oynayacak. Ebru Ertem'im yapımcılığını üstlendiği projeyi Kerem Çakıroğlu yönetecek. Yapımda Ali Poyrazoğlu, Ayten Uncuoğlu ve Ceren Soylu'nun da yer aldığı konuk oyuncular da rol alacak.