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19 Eylül 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 12:30:00

Şansı açıldı başrolü kaptı

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En son ekranlara veda eden 'Menajerimi Ara' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünal'ın şansı açıldı.

En son ekranlara veda eden 'Menajerimi Ara' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Sinem Ünal'ın şansı açıldı. Oyuncu 'Burçlar' adlı filmde başrol oynayacak. Ebru Ertem'im yapımcılığını üstlendiği projeyi Kerem Çakıroğlu yönetecek. Yapımda Ali Poyrazoğlu, Ayten Uncuoğlu ve Ceren Soylu'nun da yer aldığı konuk oyuncular da rol alacak.

Etiketler : Menajerimi Ara Ebru Ertem Sinem Ünal
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