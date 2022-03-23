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23 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 15:00:00

‘Şans Tanrıçası'na özel gösterim

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Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in Italya'nın ardından Türkiye'de vizyona girecek olan yeni filmi 'La Dea Fortuna-Şans Tanrıçası'na özel gösterim yaptı.

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in Italya'nın ardından Türkiye'de vizyona girecek olan yeni filmi 'La Dea Fortuna-Şans Tanrıçası'na özel gösterim yaptı. Soho House'da gerçekleşen geceye Zerrin Tekindor, Çağlar Çorumlu, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu ve Naz Elmas gibi ünlü isimler katıldı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği film hakkında Zerrin Tekindor, "Sahneler, müzikler çok iyi, çocuklar da harika, nefis bir Ferzan Özpetek filmi" dedi.

Etiketler : Ferzan Özpetek Şans Tanrıçası La Dea Fortuna
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