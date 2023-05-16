Sandıkta pahalı tarz yarışı

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Hadise sandık başına giderken giydikleri kıyafet kombinleriyle çok konuşuldu. Bir süre ara verdiği ekranlara 'Aile' dizisiyle dönen oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Siyah bir tarza bürünen Sarıkaya'nın tişörtü 3 bin TL, çantası 77 bin 343 TL, botu ise 25 bin 353 TL. Şarkıcı Hadise, 19 bin TL değerindeki kahverengi kapüşonlu elbisesiyle dikkat çekti. Hande Erçel ise 58 bin değerindeki Celine çantası ve 24 bin değerindeki Prada ayakkabılarıyla herkesi gölgede bıraktı.