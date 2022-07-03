Sanatseverler bir arada
Ressam Hakan Keser ve Yüksel Başaran Yıldız kardeşlerin 'Pouring Abstrack' çalışaması Bodrum Art Fair'de sanatseverlerle bir araya geldi.
Ressam Hakan Keser ve Yüksel Başaran Yıldız kardeşlerin 'Pouring Abstrack' çalışaması Bodrum Art Fair'de sanatseverlerle bir araya geldi. Kardeşlerin pandemi sürecinde evde yaptıkları 80 tablo sergiye katılan misafirleri adeta büyüledi. Han Keser, yaptığı tasarım ceketler ve sanatçılara özel hazırladığı klip, sahne kıyafetleriyle de ilgi çekiyor.