Sanatseverler bir arada

Sanatseverler bir arada

Ressam Hakan Keser ve Yüksel Başaran Yıldız kardeşlerin 'Pouring Abstrack' çalışaması Bodrum Art Fair'de sanatseverlerle bir araya geldi. Kardeşlerin pandemi sürecinde evde yaptıkları 80 tablo sergiye katılan misafirleri adeta büyüledi. Han Keser, yaptığı tasarım ceketler ve sanatçılara özel hazırladığı klip, sahne kıyafetleriyle de ilgi çekiyor.