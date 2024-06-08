Sanatçıların bayram kaşeleri belli oldu! Sahnede para basacaklar... Hadise zirvede
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Kurban Bayramı'nı sahnede karşılayacak olan sanatçıların fiyatları belli oldu. Özcan Deniz, Funda Arar ve Zeynep Bastık'ın olduğu listede Hadise 5 milyon TL'lik ücretle zirvede yer aldı.
Bayramda tatil yapmak yerine çalışmayı tercih eden sanatçılar fiyatlarını ikiye katladı.
HADİSE ZİRVEDE
Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise 5 milyon TL'lik ücretle listenin ilk sırasında kendisine yer bulurken, Özcan Deniz 4 milyon lira alacak.
Zeynep Bastık 2 milyon lira, Aşkın Nur Yengi 2 milyon lira, Funda Arar 1.5 milyon lira alacak.
Zara 1 milyon lira ve Sevcan Orhan 1 milyon liraya sevenleriyle bir araya gelecek.
Antalya'da sahneye çıkacak olan Linet 2 milyon lira; İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek İrem Derici ise 1 milyon 800 bin lira kazanacak.