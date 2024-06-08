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08 Haziran 2024 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 16:00:00

Sanatçıların bayram kaşeleri belli oldu! Sahnede para basacaklar... Hadise zirvede

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kurban Bayramı'nı sahnede karşılayacak olan sanatçıların fiyatları belli oldu. Özcan Deniz, Funda Arar ve Zeynep Bastık'ın olduğu listede Hadise 5 milyon TL'lik ücretle zirvede yer aldı.

Bayramda tatil yapmak yerine çalışmayı tercih eden sanatçılar fiyatlarını ikiye katladı.

HADİSE ZİRVEDE

Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise 5 milyon TL'lik ücretle listenin ilk sırasında kendisine yer bulurken, Özcan Deniz 4 milyon lira alacak.

Zeynep Bastık 2 milyon lira, Aşkın Nur Yengi 2 milyon lira, Funda Arar 1.5 milyon lira alacak.

Zara 1 milyon lira ve Sevcan Orhan 1 milyon liraya sevenleriyle bir araya gelecek.

Antalya'da sahneye çıkacak olan Linet 2 milyon lira; İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek İrem Derici ise 1 milyon 800 bin lira kazanacak.

Etiketler : kurban bayramı sahne hadise funda arar zeynep bastık özcan deniz aşkın nur yengi
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