Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaraların sarılması için çalışan sanatçı Karsu, Hollanda'dan topladığı bağışlarla memleketinde yeni projeleri hayata geçiriyor.

Hollanda'da kurduğu Karsu Vakfı aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Karsu, hem maddi hem de manevi olarak afetzedelere destekte bulunuyor.

Karsu Vakfı öncülüğünde Hollanda Büyükelçiliğinin destekleriyle kentte Serinyol Müzik Evi'nin açılmasına öncülük eden Karsu, depremzedelere umut olmaya çalışıyor.

Adını memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi'nden alan Karsu Dönmez, AA muhabirine, yine bir proje için memleketinde bulunduğunu söyledi.

Hollanda'dan topladıkları enstrümanlarla Karsu Vakfı'nın projesi kapsamında Serinyol Müzik Evi'ni açtıklarını anlatan Karsu, hedeflerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Karsu, ailesi, akrabaları ve depremi yaşayan herkes için destek çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ın zor bir gün olduğunu anlatan Karsu, "İnsan memleketini çok sever ama ben Amsterdam'da doğdum büyüdüm. Annem babam bana Karsu ismini verdi. Bunun bir nedeni olmalıydı. 6 Şubat zor bir gündü. O günü mezarlıklarda geçirdik. Hangi mezara daha önce gitsek gibi bir düşünce vardı aklımızda. Çok acı bir durum. İnsanlara moral verebilmek için Hollanda'dan o kadar çok sevgi getirmek istiyorum ki... Amacım da insanlara moral verebilmek." diye konuştu.

Karsu, afetin ardından insanlara destek olabilmek için hemen çalışmalara başladığını söyledi.

Hollanda'da bir kurumla 127 milyon avro bağış toplandığına işaret eden Karsu, şöyle konuştu:

"Çok kişi paranın nereye gittiğini merak ediyor. Bu para 7 ayrı vakfa gitti. Paranın gittiği kurumlar, ayrı ayrı Türkiye'ye bağlı kurumlara bu parayı dağıttı. Ailecek yemek kitabım sayesinde yarım milyon avro toplayabildik. Bununla da müzik evi projesini başlatabildik. Yeni projelerimizi de başlatacağız."

Karsu, Hatay'da açtıkları müzik evindeki enstrümanları da Hollanda'da ailesiyle bağışçılardan topladığını söyledi.

"ŞARKILARIMDA HATAY AKLIMA GELİYOR"



Şu anda müzik evinde gitardan darbukaya, kemana kadar 100'e yakın enstrüman bulunduğunu anlatan Karsu, şunları kaydetti:

"Her enstrümanın bir hikayesi var. Bir kemanımız var. O kemanla Hollanda'da bir genç evlilik teklifinde bulundu. Sonrasında orada kullandığı kemanı bize verdi. Ut var, bunu çalan kişi maalesef kanser oldu. Artık çalamayacağını söyleyip bize verdi. Orhan Gencebay, Zeki Müren, Sibel Can ile çalışmış bir müzisyen vefat edince kızı ona ait darbukayı bize bağışladı. Buradaki her enstrümanın bir hikayesi var. Umarım bu müzik aletleri çocuklara terapi olur. Şarkılarımda Hatay aklıma geliyor. Hedefim insanlara umut vermek, onları mutlu etmek."