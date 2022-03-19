Sanat tarihi profesörü olurdum

Başrollerini Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'la paylaştığı 'Yasak Elma' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Eda Ece, Marie Claire dergisine konuştu. Yapımda canlandırdığı Yıldız karakterinin çok sevilmesi hakkında oyuncu, "Rolümde birçok şeyi doğaçlayarak onu başka bir yere taşıdım" dedi. Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazmaya da başlayan Ece, "Yasak Elma ile beş senedir yoğun bir tempo içerisinde olduğum için kendi yazdığım diziyi yapmaya fırsat bulamadım. Şu an ön hazırlığını yapıyorum" diyerek senaristliğe göz kırptı. Ece, oyunculuk yapmasaydı, sanat profesörü olabileceğini belirtti. Ece, "Sanat tarihi çok seviyorum. Daha önce derslerini almıştım. Sanat tarihi profesörü olmak isterdim. Daha önce bir galeride de çalıştım. O işe devam ederim çünkü keyif alıyordum" dedi.

