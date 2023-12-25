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25 Aralık 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 08:00:00

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Mehmetçik için tek yürek oldular

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Sanat dünyasının ünlü isimleri, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 askerimize ağlıyor. Sosyal medyadan üzüntülerini dile getiren isimler, ‘Milletimizin başı sağ olsun' dedi.

Filiz Akın: Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var. Başımız sağ olsun.

Süha Uygur: Şehitlerimize rahmet, ailelerine sonsuz sabırlar diliyorum. Kelimeler ne yazık ki yetersiz kalıyor.

Erol Evgin: Bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Ferhat Göçer: Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimize, vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum...

Sinan Akçıl: Mekanınız cennet olsun. Başın sağ olsun güzel ülkem.

Nurgül Yeşilçay: Ahhh gencecik çocuklar, içimiz yanıyor. Memleketimizin başı sağ olsun.

Muazzez Ersoy: Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Dayanmak çok zor... Rabbim askerimizi korusun.

Hande Yener: Biz bu ülkede rahat uyuyalım diye 12 askerimiz şehit oldu. Allah acılı ailelerine sabır versin.

Bengü: Vatan size minnettardır.

Yağmur Tanrısevsin: Hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Hadise: Hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre lanet olsun.

Demet Akalın: Allah hanelerine sükunet, göğüslerine sabır indirsin.

Özcan Deniz: Çok üzgünüm. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve Türkiye'ye sabırlar diliyorum.

Devrim Özkan: Terörün her türlüsüne lanet olsun. Şehit ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. İçimiz acıdı.

Hülya Koçyiğit: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Operasyonda görev alan tüm kahramanlarınızın Allah, yardımcısı olsun.

Türkan Şoray: Şehitlerimize yine içimiz yandı. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun.

Etiketler : mehmetçik şehit ünlü isimler
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